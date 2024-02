Bandai Namco riorganizza la propria strategia: tagliato lo sviluppo di 5 videogiochi

Dalla conference call di Bandai Namco che ha confermato le confermato le ottime vendite di lancio di Tekken 8 emerge l'intenzione, da parte dei vertici dell'azienda videoludica nipponica, di riorganizzare la propria strategia in funzione delle perdite generate da titoli come Blue Protocol.

Nella sessione di Domande e Risposte che ha accompagnato il nuovo report finanziario di Bandai Namco, i vertici del publisher e sviluppatore giapponese hanno ribadito il proprio impegno nello "stabilire criteri più rigorosi nel decidere i progetti da sviluppare. Abbiamo quindi deciso di interrompere lo sviluppo di almeno cinque videogiochi, una scelta che ha contribuito alle perdite emerse dall'ultimo trimestre".

Per superare l'attuale crisi dei videogiochi tripla A e garantire un futuro prospero alla compagnia nipponica, i dirigenti di Bandai Namco hanno spiegato agli azionisti e investitori che "la Società ha sostenuto spese per la ricerca e sviluppo superiori a quanto previsto. Oltre a restringere il numero di titoli e investire nella Ricerca e sviluppo, stiamo lavorando per ottimizzare il nostro catalogo di esperienze interattive da proporre agli utenti basandoci sulle categorie più remunerative, come i titoli appartenenti ai generi più affermati e apprezzati a livello globale e i titoli casual".

Il taglio dei titoli citato da Bandai Namco, ad ogni modo, non dovrebbe interessare i videogiochi già annunciati, come Dragon Ball Sparking Zero. A tal proposito, vi invitiamo ad ammirare le nuove immagini di Dragon Ball Sparking Zero con Vegeta e Goku in versione Super Saiyan God.