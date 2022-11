Bandai Namco a sorpresa: annunciato Sword Art Online Last Recollection con un trailer

Durante un evento dedicato interamente al franchise creato da Reki Kawahara, Bandai Namco ha colto l'occasione per spiazzare i fan e annunciare un nuovo titolo ambientato nel mondo del famoso isekai. Si tratta di Sword Art Online: Last Recollection, action JRPG in uscita il prossimo anno su console e PC.

Il titolo, accompagnato da un trailer di annuncio molto frenetico che potete trovare in allegato alla notizia, supporterà sia il giocatore singolo offline che delle sessioni fino a quattro giocatori in rete, e sarà ambientato nelle fasi finali della guerra con le truppe del Dark Territory.

Di seguito le informazioni sulla trama fornite dal publisher:

"Nel mondo virtuale conosciuto come Underworld, che si sta avvicinando ai suoi ultimi istanti, una nuova avventura sta per iniziare".

"Il cancello che separa l'Impero Umano dal Dark Territory si sta aprendo e la guerra sta per avere inizio. In quel momento, un cavaliere oscuro accompagnato da una giovane ragazza arriva in volo dall'altro lato del cancello. È una calamità che porterà "fine" al loro tragico destino ormai segnato?

In questa nuova avventura, che sembra prenderà una strada leggermente diversa rispetto agli eventi dell'anime e del manga, ritroveremo alcuni volti noti di SAO come Kirito, Asuna, Eugeo ed Alice, ma anche delle new entry misteriose: Dorothy e Sarai. Quale sarà il loro ruolo nel conflitto?

Non ci resta che attendere il 2023 per poter finalmente mettere alla prova questo titolo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e PC.