Bandai Namco a sostegno dell'ambiente: l'azienda entra in Playing for the Planet Alliance

I rappresentanti di Bandai Namco ribadiscono l'impegno del publisher videoludico a sostegno dell'ambiente annunciando l'ingresso dell'azienda in Playing for the Planet, l'organizzazione promossa dal Programma ambientale delle Nazioni Unite.

La partecipazione di Bandai Namco Entertainment Inc. nel programma promosso dalle Nazioni Unite si baserà su di una serie di impegni che la società intende prendere per integrare la promozione ecologica nei propri videogiochi e sostenere l'agenda ambientale globale con iniziative che coinvolgeranno gli appassionati.

I piani stilati da Bandai Namco si incardinano su quattro punti specifici: l'impegno a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 35% entro il 2030 per raggiungere il traguardo delle emissioni zero entro il 2050, la creazione di un nuovo evento ingame focalizzato sull'importanza della riforestazione con petizioni per supportare la causa di enti come Play 4 Forests, l'elaborazione di un evento incentrato sulla conservazione e la pulizia degli oceani e la promozione di attività che inducano altre aziende del settore a sposare la causa di Playing for the Planet.

Il Bandai Namco Group ha inoltre fissato una propria politica di sostenibilità interna per incoraggiare attività come l'utilizzo di materiali riciclati per la produzione di prodotti come i Gunpla, i modellini in plastica della serie Gundam.