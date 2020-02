Bandai Namco, Square Enix, SEGA e Sony registrano e rinnovano alcuni marchi

Dalle pagine di Gematsu emergono le ultime registrazioni di trademark da parte dei grandi publisher giapponesi tra cui SEGA, Sony Interactive Entertainment, Bandai Namco e Square Enix.

Bandai Namco ha registrato i marchi Last Cradle e Ring in Giappone (quest'ultimo forse legato a Elden Ring di FromSoftware?) oltre a Mobile Suit Gundam Extreme VS Maxiboost ON, quest'ultimo legato all'omonimo gioco in uscita nel 2020 su PS4.

SEGA of Japan ha richiesto un nuovo trademark per "Sonic the Hedgehog" mentre Akatsuki ha registrato il nome Tribe Nine, titolo annunciato di recente. Sony Interactive Entertainment ha invece chiesto all'ufficio brevetti giapponese la registrazione del logo PS5, quest'ultimo già protetto in vari paesi tra cui Canada, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Singapore, Israele, Europa, Filippine, Uruguay e Costa Rica.

Infine Square Enix ha registrato il nome Gunslinger Stratos World in Europa, dando quindi il via a rumor sul possibile arrivo di un nuovo episodio dell'omonima serie, non troppo popolare nel nostro continente ma a quanto pare in procinto di tornare con un gioco inedito.