Bandai Namco svela la lineup del TGS 2021: presenti Tales of Arise e Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco Entertainment ha da poco svelato i suoi titoli che presenzieranno nel corso del Tokyo Game Show 2021 Online. Il publisher parlerà dell'ambito competitivo di Dragon Ball FighterZ, del recente Tales of Arise ed anche di produzioni minori.

Si inizia il primo ottobre con The Idolmaster: Starlit Season, di cui parleranno le doppiatrici voice actors Asami Imai, Marie Miyake, Saki Minami, Wakana Maruoka, Rina Hidaka, e i produttori Youzou Sakagami e Hayato Kutaragi.

Il giorno seguente sarà il turno di That Time I Got Reincarnated as a Slime: ISEKAI Memories, un GDR 3D per iOS e Android in arrivo nel 2021 in Occidente.

Passiamo a nomi più noti con Dragon Ball FighterZ World Championship: Tenkaichi Online Master Challenge Japan, un torneo dedicato al picchiaduro di Arc System Works che sarà giocato e commentato in diretta (in giapponese) il 3 ottobre.

Nel corso della stessa giornata saranno diffuse le ultime informazioni sulla serie Sword Art Online, dall'opera originale all'anime e ai giochi, incluso anche il film in uscita ad ottobre Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night.

A chiudere il programma del 3 ottobre troviamo infine Tales of Arise, il soprendente ruolistico fresco d'uscita che sta già superando i precedenti record della serie con un milione di copie vendute nella prima settimana. Nel corso dell'evento dovrebbero dunque giungere novità sul gioco, ma si parlerà anche di Tales of Luminaria, nuovo capitolo mobile del franchise.