Bandai Namco svela nuovi dettagli su Digimon Survive e Cyber Sleuth Complete Edition

Bandai Namco Games ha svelato nuovi dettagli su Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition e Digimon Survive, il primo è la riedizione del titolo omonimo mentre il secondo è un progetto completamente originale basato su questa celebre serie.

Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition

Cinque dei più forti Digimon, membri del Royal Knights e l'Item Combo Pack, in precedenza distribuiti come contenuto aggiuntivo, saranno disponibili gratuitamente in Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition:

Alphamon NX

Crusadermon NX

Gallantmon NX

Leopardmon NX

Omnimon NX

Digimon Survive

Durante un'attività extracurriculare, il protagonista Momotsuka Takuma e i suoi amici sono stati trascinati in un mondo pieno di creature misteriose – i Digimon. I giocatori dovranno affrontare numerose avversità e combattere nemici molto potenti in questo nuovo Survival/Tactical RPG. Le scelte degli avventurieri possono rivelarsi cruciali sull'evoluzione dei loro mostri e addirittura sull'intera storia! L'uscita di Digimon Survive è prevista per il 2020.