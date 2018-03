Bandai Namco svela nuovi dettagli sulla trama di God Eater 3

Dopo aver di recente annunciato le piattaforme di God Eater 3 ha svelato oggi maggiori dettagli sul gameplay del suo nuovo GDR d’azione per PlayStation 4 e PC.

La Terra non è più quella che gli umani conoscevano: gli Aragami hanno causato solo miseria e distruzione. Queste creature possono essere sconfitte solo utilizzando le God Arc, armi ibride biomeccaniche sviluppate da una società chiamata Fenrir. I God Eater, uomini che hanno ricevuto in dono o sono stati maledetti con nuove versioni delle God Arc, sono gli unici in grado di utilizzarle.



Prima di God Eater 3, molte regioni sono state trasformate nelle Ashland, lande inospitali e non abitabili, da particelle simili alla cenere, in grado di distruggere tutto quello con cui vengono in contatto. I pochi sopravvissuti a questi eventi catastrofici sono stati costretti a creare basi sotterranee chiamate porti. Nelle Ashland, ci sono alcuni nuovi e spietati Ash Aragami come Anubis e Ra, che rappresentano sicuramente la sfida definitiva per i God Eater. Tuttavia, non solo gli Aragami sono cambiati: GOD EATER 3 introdurrà anche gli Adaptive God Eater (AGE), piuttosto diversi dai God Eater tradizionali. Gli AGE, infatti, sono più simili agli Aragami, un aspetto che li rende particolarmente forti e letali in combattimento e più resistenti alle Ashland.



Uno di questi AGE è Hugo Pennywort, un God Eater del porto di Pennywort. Il protagonista e Hugo sono cresciuti insieme ed entrambi sono diventati AGE in giovane età. Hugo è intelligente e sempre pronto all’azione, caratteristiche che lo hanno reso un vero leader. Tuttavia per il giocatore rappresenta più un fratello.



God Eater 3 introdurrà nuove categorie di God Arc: la Biting Edge in grado di infliggere rapidi fendenti e stoccate con le doppie lame, e la Ray Gun, che se usata con il giusto tempismo può scatenare un potente attacco dalla distanza. Oltre a queste nuove categorie, i nuovi sistemi di combattimento offriranno altre opportunità per aumentare sostanzialmente la potenza dei giocatori. Il sistema Engage si attiverà quando i personaggi saranno vicini tra loro, mentre l’Accelerator Trigger è un’abilità passiva ma con determinati requisiti, come l’esecuzione di una guardia perfetta.