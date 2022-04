Bandai Namco sta sviluppando Naruto Ultimate Ninja Storm 5, secondo un rumor

Stando a quanto dichiarato da Yuushizotti, insider che precedentemente ha correttamente anticipato l'arrivo delle trasposizioni videoludiche di Jojo's Bizzare Adventures e dei DLC pack di Demon Slayer, Bandai Namco Entertainment starebbe segretamente portando avanti i lavori su Naruto Ultimate Ninja Storm 5.

La voce di corridoio ha trovato conferma anche in un un nuovo video dello YouTuber Senju in Japan, in cui viene affermato che un nuovo gioco di Naruto è in fase di sviluppo presso Bandai Namco e andrà ad espandere la saga Storm. Il content creator non ha rivelato dettagli particolarmente specifici sul gioco, specificando semplicemente che, stando alle fonti, il titolo è in sviluppo da circa un anno e che il publisher potrebbe rivelarlo al pubblico entro la fine di quest'anno.

Senju in Japan ha anche sottolineato che, sebbene il titolo farà parte della saga Storm, potrebbe non essere chiamato Ultimate Ninja Storm 5 e potrebbe invece prendere il nome da Boruto. Considerando la conclusione dell'arco narrativo di Ultimate Ninja Storm 4, si presume che il gioco si concentrerà sulla serie anime e manga Boruto, e che la storia prenderà il là dopo la fine del DLC di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, concentrandosi così sulla prossima generazione di personaggi della serie.

Naturalmente vi consigliamo di prendere con estrema cautela quanto riportato, nell'attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Bandai Namco. Per riscoprire l'ultimo episodio della serie, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4.