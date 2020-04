Bandai Namco: il Tekken e il Soul Calibur World Tour stravolti dal Coronavirus

Bandai Namco ha dovuto rivedere la road map competitiva per i suoi campionati internazionali: il Tekken e il Soul Calibur World Tour. La società ha si è trovata a cancellare buona parte delle tappe previste in tutto il mondo, per proteggere i giocatori, la community e tutto lo staff dalla pandemia di Coronavirus.

L'elenco dei tornei cancellati include al momento il Combo Breaker, la Fighting Games Challenge e il TEKKEN Round Pro 9. Con la recente ondata di cancellazioni salta l'intero calendario di aprile, maggio e gran parte di giugno.

I due campionati, quindi, non vedranno praticamente la luce. Almeno, sino a fine giugno. Ad ogni modo, tutti gli eventi ancora in calendario (quindi non cancellati), non faranno più parte dei circuiti del World Tour, giustamente aggiungiamo, visto che lo stravolgimento della stagione non permetterebbe una equa competizione per tutti i partecipanti.

Ora, il primo torneo in programma per il Tekken World Tour rimane ancora il CEO 2020, che dovrebbe iniziare il 26 giugno. Però, se la pandemia di Coronavirus continuerà a diffondersi, anche quel torneo rischia di essere cancellato. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.