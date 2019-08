Bandai Namco al Tokyo Game Show: Dragon Ball Z Kakarot e Tales of Arise nella line-up

Bandai Namco si prepara a prendere parte all'edizione 2019 del Tokyo Game Show, annunciando la line-up di giochi che porterà alla Fiera videoludica nipponica.

Il colosso videoludico ha infatti aperto ufficialmente il proprio sito teaser dedicato all'evento, tramite il quale apprendiamo quali giochi targati Bandai Namco saranno protagonisti dello show. Di seguito, potete trovare l'elenco completo dei giochi console/PC parte della line-up Tokyo Game Show:

Code Vein

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition

Digimon Survive

Disney Tsum Tsum Festival

Dragon Ball Z: Kakarot

Little Nightmares II

Ninja Box

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2

One Piece: Pirate Warriors 4

One-Punch Man: A Hero Nobody Knows

SD Gundam G Generation Cross Rays

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Tales of Arise

Tekken 7

Tsuri Spirits Nintendo Switch Version

La presenza di Bandai Namco alla fiera, che contempla anche numerosi giochi mobile, si prospetta dunque piuttosto massiccia. Durante il TGS avremo ad esempio la possibilità di scoprire nuove informazioni su Dragon Ball Z: Kakarot, che, da recenti informazioni, includerà anche la Saga di Majin-Bu. Presente alla fiera anche il nuovo capitolo della serie Tales of, che si è presentato al pubblico per la prima in occasione dell'E3 2019. Nel corso della conferenza Microsoft era infatti stato mostrato il primo trailer di Tales of Arise. Citato da Bandai Namco anche Little Nightmares II, annunciato durante la Gamescom 2019.