Bandai Namco vuole investire massicciamente nello sviluppo di nuove IP

ha annunciato un piano di investimento a medio termine denominato "Change for the Next: Empower, Gain Momentum, and Accelerate Evolution" che prevede una riorganizzazione di alcune divisioni della compagnia e una metodo di lavoro più flessibile per raggiungere gli obiettivi prefissati per i prossimi tre anni.

Le varie unità interne di Bandai Namco lavoreranno insieme per coordinare la gestione dei vari brand e delle attività globali e territoriali. Obiettivo della holding è quello di valorizzare il proprio catalogo IP e creare nuovi franchise, per questo Bandai Namco ha stanziato investimenti per 25 miliardi di yen nei prossimi tre anni, questa somma verrà utilizzata per sviluppare nuove IP, tecnologie ed esplorare nuovi modelli di business.

Altro obiettivo è quello di mantenere la leadership del settore videogiochi ed intrattenimento in Giappone, Europa e Nord America, continuando a investire su IP note e come detto su produzioni originali. Bandai Namco ha citato in particolar modo i successi di Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ, entrambi accolti positivamente da pubblico e critica.