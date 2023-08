La bandita del Far West Sadie Adler in un cosplay di Red Dead Redemption 2

Da qualche giorno il porting di Red Dead Redemption è arrivato su PlayStation 4 e Nintendo Switch, riportando i giocatori a vivere l'avventura del bandito John Marston. Siete pronti a tornare nell'antico e selvaggio west del titolo Rockstar Games?

I voti della critica per Red Dead Redemption sono positivi, nonostante l'utenza si stia lamentando per il prezzo ritenuto eccessivo per un semplice porting. Red Dead Redemption è un capolavoro e se sommiamo la presenza dell'espansione Undead Nightmare il prezzo del biglietto è una barriera che non deve fermare chi ancora non ha vissuto l'intrepida epopea di John Marston.

Red Dead Redemption è ambientato nel Far West, un periodo in cui legge e criminalità viaggiavano di pari passo. A portarci più avanti è la cosplayer MSSKUNK, che celebra l'arrivo di questo porting con uno scatto che ritrae una dei protagonisti del secondo capitolo della serie.

Sadie Adler viveva con suo marito Jake gestendo in armonia una fattoria. La loro tranquilla vita venne sconvolta dagli O'Driscoll, che li rapinarono uccidendo Jake. Sadie si nascose per giorni nellacantina della fattoria della cantina per evitare la stessa sorte, finché non fu salvata da Arthur Morgan. Decise dunque di affiliarsi alla banda dei Van der Linde.

In questo cosplay di Sadie Adler da Red Dead Redemption la donna è già una bandita esperta. Con il fucile puntato verso il basso, la vediamo infatti in ricognizione mentre osserva con attenzione la situazione prima di una rapina.