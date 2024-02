Bandle Tale A League of Legends Story: il GDR coccoloso sbarca su PC e Switch

Il GDR tenero e coccoloso Bandle Tale A League of Legends Story sbarca ufficialmente su PC e Nintendo Switch, come ci ricordano i vertici di Riot Forge e gli sviluppatori di Lazy Bear Games confezionando il nuovo trailer che ci immerge nelle atmosfere di questa stravagante esperienza interattiva.

In Bandle Tale, i fan possono indossare i panni di uno dei tanti abitanti di Bandle City, gli yordle, e darsi alla pazza gioia nel raccogliere e creare oggetti, organizzare feste e completare le missioni con Teemo, Tristana, Veigar e tanti altri Campioni di League of Legends.

Lo scopo dell'avventura è quello di ristabilire l'equilibro nell'universo fantasy popolato dagli abitanti di Bandle City, il tutto seguendo un canovaccio narrativo che trae forza dal sistema di creazione degli oggetti, vera colonna portante di un gameplay che consente ai giocatori di dare forma ad ambientazioni magiche e interessanti.

L'edizione Standard di Bandle Tale A League of Legends Story è disponibile da oggi, 21 febbraio, su tutti i principali store digitali al prezzo di 24,99 euro. Inoltre, sul portale di Riot Games Merch sono disponibili l'Edizione Deluxe al prezzo di 29,99 euro e l'Edizione per Collezionisti al prezzo di 149,99 euro. L'edizione deluxe comprende il gioco base e un DLC che includono il pacchetto aspetto Mascotte Poro, il pacchetto aspetto Casa-zaino, un pacchetto con scie di effetti particellari e il pacchetto Menù segreto. L'edizione per collezionisti, invece, contiene cinque statuette di yordle, un kit diorama del centro di Bandle, un set di adesivi, un set di spille in legno, un quaderno, un artbook con copertina rigida, una scatola speciale dell'edizione per collezionisti e tutti i contenuti digitali inclusi nell'edizione deluxe.