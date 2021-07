Banggood: come funziona, offerte e una nuova promo con spese di spedizione gratis

Bangood è uno shop online globale che vende prodotti selezionati a prezzi altamente convenienti. Milioni di prodotti selezionati e di alta qualità in catalogo, dall’elettronica di consumo agli strumenti di lavoro, senza dimenticare articoli sportivi e capi d’abbigliamento, tutto a portata di clic e semplice da usare.

Con oltre dieci anni di esperienza alle spalle e con una affidabilità garantita, Banggood può contare su 100 milioni di clienti in tutto il mondo e in questi anni l’Italia si è dimostrato uno dei mercati principali per il colosso dell’eCommerce sopratutto per quanto riguarda elettronica di consumo (smartphone, smartwatch, cuffie, tablet, stampanti, droni e altri prodotti di informatica ed elettronica), computer e informatica (computer portatili e netbook, webcam, tavolette grafiche, unità SSD, schede di memoria) con una vetrina dedicate a Esport e pro player (sedie gaming, headset, mouse da gaming e tanti altri prodotti per migliorare le proprie performance in gioco) domotica, illuminazione intelligente e dispositivi smart (termostati, sveglie, depuratori d’aria, speaker e casse Bluetooth), piccoli e grandi elettrodomestici.

Shop Your Passion è lo slogan coniato da Banggood per rivolgersi ad un pubblico appassionato e sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare la propria vita. Banggood propone milioni di prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, articoli selezionati delle migliori marche grazie alla collaborazione diretta con brand come Huawei, DJI, OnePlus e Xiaomi.

Banggood spedisce in tutto il mondo grazie a una rete composta da 37 magazzini situati anche in Europa. Grazie ad un sistema di logistica interno sviluppato e messo a punto nel corso degli anni, tutti gli ordini vengono evasi in tempi brevi dopo una preparazione minuziosa, inoltre fino al momento della spedizione è possibile modificare il proprio ordine e controllare lo stato della spedizione tramite il sito o l’app. Banggood mette a disposizione oltre 40 metodi di pagamento sicuri e tracciabili (tra cui PayPal) ed è possibile fare acquisti con tutte le carte di credito e debito dei circuiti Visa, Mastercard e American Express, per la spedizione Banggood si affida a corrieri internazionali come UPS e DHL per garantire costi di spedizione bassi e consegne veloci. Iscrivendovi alla newsletter riceverete voucher e codici sconto, oltre all’accesso anticipato a promozioni esclusive, inoltre vi ricordiamo che per qualsiasi dubbio il servizio clienti Banggood è attivo tutti i giorni (festivi compresi) 24 ore su 24 grazie ad un servizio di chat in tempo reale anche in italiano, con operatori pronti a rispondere in tempi rapidi alle vostre domande sugli ordini, i pagamenti e le spedizioni.

Con l’avvio della stagione estiva, Bangood si prepara a lanciare i Summer Sale dal 7 luglio con sconti e offerte su centinaia di articoli delle migliori marche tra cui Xiaomi, DJI, Blitzwolf, POCO, Telcast, Geekcreit, Lenovo, Doogee e OnePlus solamente per citarne alcuni. Dagli smartwatch alle sedie gaming, passando per smartphone e Android, droni, stampanti 3D, auricolari Bluetooth, la scelta è incredibilmente vasta, tutti i prodotti in saldo sono selezionati e garantiti, inoltre durante i Summer Sale e fino al 10 luglio le spese di spedizione dai magazzini europei sono gratis, senza soglia minima di acquisto.