Banggood lancia i Saldi Deposito: acquista e risparmia con le nuove offerte

Banggood lancia i Saldi con Deposito Risparmiato, una nuova occasione di risparmio che vi permetterà di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzo ridotto pagando in anticipo un deposito pari a 2.52 euro. Ecco come funziona!

Dalla pagina degli sconti sul sito di Banggood trovate tutti i prodotti in promozione, potete scegliere liberamente cosa acquistare versando la cifra di 2.52 euro, al momento del saldo finale (da effettuare nel periodo che va dal 7 al 10 luglio) otterrete un corposo sconto.

Un esempio per spiegarvi come funzionano i Saldi con Deposito Risparmiato: acquistando lo smartphone POCO X3 PRO (Global Version Snapdragon 860 8GB 256GB) con anticipo di 2.52 euro, al momento di completare l'acquisto pagherete solamente 197,67€ ottenendo uno sconto di ben 138,78€ rispetto al prezzo di listino pari a 336,45€.

Sui prodotti in promozione vi basterà quindi versare un deposito di 2.52 euro (entro il 7 luglio) per poterli acquistare poi ad un prezzo ancora più basso e conveniente. Sono tantissimi gli articoli in offerta con i Saldi con Deposito Risparmiato, dai tablet agli smartphone, passando per sedie gaming, stampanti 3D, cuffie wireless e auricolari, droni e radiocomandi, smartwatch e smartband, accessori gaming, videosorveglianza, smart speaker e prodotti per la domotica.

E fino al 10 luglio le spedizioni in Italia dai magazzini europei sono gratis! Un regalo di Banggood per permettere ai clienti italiani di approfittare delle offerte dei Summer Sale (al via il 7 luglio) abbattendo completamente i costi di consegna per i prodotti spediti dai magazzini nel nostro continente.