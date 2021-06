Banggood: spedizione gratis dai magazzini europei, la nuova promo fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno Banggood azzera le spese di spedizione dai magazzini europei su tutti gli ordini del valore di almeno 16.76 euro. La nuova promo è valida ancora per pochissimi giorni e vi permetterà di risparmiare sulle spese di spedizione per gli articoli spediti dai magazzini situati nel nostro continente.

La rete di Banggood conta ben 37 magazzini sparsi in tutto il mondo con sedi europee in Repubblica Ceca, Spagna e Polonia, prestissimo anche in Italia, per spedizioni ancora più veloci ed economiche. Grazie ad un sistema di logistica e distribuzione affinato negli anni tutti gli ordini vengono evasi in tempi brevi (le tempistiche esatte sono indicate chiaramente nelle pagine dei prodotti) e fino al momento della spedizione sarà possibile modificare il proprio ordine e controllare lo stato della spedizione sul sito o tramite l'app di Banggood.



Tra i prodotti che potete acquistare con spedizione gratuita troviamo il monitor curvo 34 pollici di Xiaomi in promozione a 404,27€ e spedito dal magazzino spagnolo o ceco, in offerta anche la sedia gaming BlitzWolf BW-GC1 a 75.79 euro disponibile nei magazzini in Polonia e Repubblica Ceca. Dal magazzino spagnolo arriva invece il tablet Teclast M40 UNISOC T618 Octa Core con 6GB RAM, 128GB ROM 4G LTE e schermo da 10.1 pollici, proposto al prezzo di 128,85 euro.



L'offerta è valida fino al 30 giugno sull'intero catalogo Banggood a condizione che il valore dell'ordine sia almeno pari o superiore a 16.76 euro.