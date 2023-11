Banishers Ghost of New Eden: rivelata la Collector's Edition con una statuetta modulare

Il publisher Focus Entertainment e gli sviluppatori di Don't Nod hanno presentato e diffuso tutti i dettagli riguardanti la Collector's Edition Banishers Ghost of New Eden, il nuovo gioco curato dagli autori di Life is Strange e Vampyr.

Venduta al prezzo di 199,99 euro, la Collector's Edition della nuova avventura di Don't Nod ambientata alla fine del '700 costituirà un articolo davvero ambito dai collezionisti. Parliamo infatti di una serie di extra davvero interessanti, tra cui i due Anelli da Depuratori, l'artboox ufficiale e soprattutto una statuetta modulare dotata di mani intercambiabili che può trasformarsi in una coppia di statuette, raffigurante i due protagonisti del gioco. Di seguito andiamo a riassumervi tutti gli extra che troverete all'interno di questa edizione:

Una statuetta di Rosso e Antea: una statuetta smontabile di 24 cm dotata di mani intercambiabili.

Lo steelbook ufficiale del gioco.

The art of Banishers: Ghosts of New Eden, un artbook di 128 pagine in inglese illustrato dal talentuoso team di Don't Nod.

Due anelli da epuratori (uno di Rosso e uno di Antea): dotati di due lacci regolabili che permettono di indossarli come collane e di una custodia in pelle con una runa da epuratore in cui riporli. Questo prodotto è una replica e non dovrebbe essere indossato.

Il gioco Banishers: Ghosts of New Eden su una piattaforma a tua scelta. I preordini per PlayStation 5 e Xbox Series X includono una versione fisica del gioco con una copertina esclusiva per il Focus Entertainment Store. I preordini per PC includono una versione digitale del gioco sotto forma di codice per il download su Steam.

Il DLC Wanderer Set.

Per ulteriori dettagli riguardo all'articolo, e per procedere eventualmente all'acquisto vi rimandiamo allo store di Focus Entertainment. Vi ricordiamo che, a seguito della decisione di Don't Nod di rimandare il titolo per evitare il sovraffollamento di fine 2023, Banishers Ghost of New Eden sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 12 febbraio del prossimo anno.