Banishers Ghosts of New Eden 2 si farà? I piani di Don't Nod

Ad oltre un mese dal lancio di Banishers Ghosts of New Eden c'è chi si chiede se l'Action/RPG di Don't Nod avrà mai un seguito volto a proseguirne la storia e perfezionarne ancora di più le meccaniche di gioco.

L'argomento è stato toccato proprio dal portale MP1st, che ha chiesto alla compagnia francese quali sono i suoi piani per Banishers Ghosts of New Eden e se il gioco riceverà mai sequel o DLC in futuro. A rispondere è il Narrative Director Stephane Beauverger: "Consideriamo sempre i nostri giochi come il primo passo di un franchise, e come Narrative Director è parte del mio lavoro pensare in anticipo sulla possibilità di futuri giochi ambientati nel medesimo universo. Ma simili decisioni non vengono prese solo dal team creativo, dipende anche da altri team ancora", queste le parole di Beauverger.

Il Narrative Director si è dunque tenuto sul vago, non negando la possibilità che Banishers Ghosts of New Eden possa ricevere un seguito in futuro ma al tempo stesso senza sbottonarsi più di tanto sulle intenzioni di Don't Nod in merito a come portare avanti quanto creato per il primo gioco. Un nuovo episodio potrebbe però essere interessante considerato che nella nostra recensione di Banishers Ghosts of New Eden abbiamo precisato che il gameplay può dare di più: un eventuale Banishers 2 potrebbe proprio ripartire da quanto visto nel primo gioco, espandendolo e perfezionandolo. Resta solo da capire se diverrà mai realtà.

