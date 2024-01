Banishers Ghosts of New Eden: amore, morte e sacrificio nel trailer dell'action horror

Ai fantasmi da legare dell'ultimo video di Banishers Ghosts of New Eden si aggiungono gli inquietanti esseri che si alternano nel nuovo trailer confezionato da Don't Nod e Focus Entertainment per immergerci nelle atmosfere a tinte oscure del titolo ormai prossimo ad approdare su PC e console.

Il filmato confezionato dagli autori di Life is Strange ci aiuta a dipingere i contorni del quadro ludico e narrativo di un'opera che verterà attorno alle gesta compiute dai due cacciatori di fantasmi Rosso e Antea, con quest'ultima divenuta a sua volta uno spettro e desiderosa di trovare la pace esorcizzando le anime in pena dei suoi 'simili' con l'aiuto dell'amato compagno e collega.

Tra creature terrorizzanti e bestie ancestrali che si nutrono dell'odio degli abitanti di New Eden, il dinamico duo che dovremo interpretare sfrutterà tutta una serie di poteri, equipaggiamenti e stratagemmi comunicativi per carpire dai nemici e dai PNG di turno i segreti di un villaggio americano di fine '600 costruito sulle fondamenta della superstizione.

La pericolosa missione di Rosso e Antea avrà inizio il 13 febbraio, giusto in tempo per il lancio di Banishers su PC, PlayStation e Xbox Series X|S. Oltre al video 'Morte, Amore e Sacrificio' che campeggia a inizio articolo, qui trovate il nostro speciale su Banishers Ghosts of New Eden e la sua storia a tinte horror.