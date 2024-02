Banishers Ghosts of New Eden: è tempo di approfondire il gameplay con il nuovo trailer

Dopo aver contemplato le novità dello story trailer di Banishers Ghosts of New Eden che risveglia i fantasmi dell'action horror, è tempo di partire nuovamente alla scoperta del titolo prossimo al suo approdo sul mercato: il lavoro targato Don't Nod e Focus Entertainment continua ad essere al centro di disamine e approfondimenti tramite trailer.

Nella giornata di oggi, l'account YouTube del publisher ha rilasciato l'official gameplay breakdown trailer di Banishers Ghosts of New Eden. Si tratta di un'occasione alquanto importante per poter prendere parte ad una breve anticipazione di quelle che saranno le emozioni e le peculiarità di questa avventura ruolistica, la quale ci porterà a risolvere i casi di infestazione dando la caccia ai fantasmi vestendo i panni di due personaggi principali.

Il video sul combat system di Banishers Ghosts of New Eden è stato davvero fantasmagorico in tutti i sensi, ma adesso è il momento di vedere il titolo di Don't Nod sotto un'altra prospettiva, grazie all'ultimo trailer rilasciato da Focus Entertainment che trovate in allegato alla notizia. Pronti a vestire i panni della coppia di epuratori composta da Antea Duarte e Red Mac Raith? I cacciatori di fantasmi hanno giurato di proteggere i vivi dalla minaccia degli spettri, e nel farlo prenderemo parte ad un'impossibile storia d'amore da non perdere. Prima di salutarci e di rimandarvi alla visione del trailer, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato a Banishers, una storia a tinte horror dagli autori di Life is Strange.