Banishers Ghosts of New Eden in azione: 15 minuti di gameplay da Don't Nod

Vi abbiamo da poco raccontato la nostra prova diretta di Banishers: Ghosts of New Eden, e già è giunto il momento di scoprire ulteriori dettagli sul nuovo gioco di Don't Nod.

I creatori di - tra gli altri - Life is Strange e Vampyr hanno infatti pubblicato un ricco video gameplay dedicato alla loro nuova IP. Disponibile in apertura a questa news, il filmato introduce ben quindici minuti di gioco tratti da Banishers: Ghosts of New Eden. Dalle interazioni tra i protagonisti a sequenze di combattimento ed esplorazione, il filmato condiviso da Don't Nod alza il sipario sull'ambizioso action RPG attualmente in cantiere presso gli studi della software house.

Ambientato nel cuore del Settecento, il gioco metterà il pubblico nei panni di Antea Duarte e Rosso Mac Raith, due cacciatori di fantasmi colpiti da una drammatica condizione. Al lancio della proprietà intellettuale non manca ormai troppo tempo, con Banishers: Ghosts of New Eden che farà il suo debutto sul mercato videoludico il prossimo 7 novembre 2023. L'avventura sovrannaturale a tinte gotiche, lo ricordiamo, troverà spazio esclusivamente su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.



Nel frattempo, il team di Don't Nod lavora anche a un altro promettente progetto autunnale: ve ne abbiamo parlato nella nostra recente prova di Jusant.