Banishers Ghosts of New Eden: si cacciano fantasmi nel nuovo aRPG di Dontnod

Fra i numero i annunci fatti in occasione dei The Game Awards 2022 troviamo anche l'ultima fatica di Dontnod, il team di sviluppo di Vampyr e Life is Strange. La software house ha infatti svelato al pubblico il nuovo Banishers Ghosts of New Eden.

Si tratta di un action RPG in cui i protagonisti sono due cacciatori di fantasmi che, nel corso della seconda metà del '700, dovranno affrontare i pericolosi spettri che si aggirano per il nordamerica e potenziare il loro arsenale con nuovi incantesimi ed attrezzature. Sebbene il gioco sia più improntato all'azione, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia deciso di non rinunciare alla sua solita attenzione per la componente narrativa e, stando ai dettagli presenti sulla pagina ufficiale Steam del gioco, sarà possibile fare scelte morali difficili che avranno conseguenze sul resto dell'avventura.

Al momento non si conosce la data d'uscita ufficiale di Banishers Ghosts of New Eden, ma gli sviluppatori hanno assicurato che arriverà entro la fine del 2023 su PC e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco e osservare sequenze di gameplay che permettano di comprendere meglio le dinamiche di gioco, non ci resta che lasciarvi al reveal trailer.