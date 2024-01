Banishers Ghosts of New Eden: il lato esoterico dell'action horror nel video sui Rituali

Il filmato di Banishers Ghosts of New Eden sul legame tra Rosso e Antea s'accompagna al nuovo video approfondimento di Don't Nod sui Rituali, ovvero sulle attività a sfondo esoterico da dover compiere per interagire e confrontarci con gli spiriti inquieti che infestano la cittadina di New Eden.

I due cacciatori di fantasmi che interpreteremo nel corso della nuova avventura a tinte oscure ideata dagli autori di Life is Strange dovranno fare appello alle proprie capacità medianiche per esorcizzare gli spettri che incontreranno lungo il cammino.

I Rituali descritti da Don't Nod saranno perciò una componente fondamentale sia della narrazione che del gameplay, in ragione dell'ampio ventaglio di azioni da poter svolgere acquisendo i poteri paranormali necessari per avere la meglio sugli spiriti inquieti e sulla loro progenie di creature ancestrali.

Tra le tante funzionalità sbloccabili con i Rituali ci saranno gli Echi, grazie ai quali poter interagire con i fantasmi in viario modo: le scelte compiute in sede di dialogo o nel corso dei combattimenti produrranno effetti a cascata sulla trama e contribuiranno a cementare (o incrinare) il legame tra Rosso e Antea.

Il lancio di Banishers è previsto per il 13 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questa avventura action horror, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Banishers Ghosts of New Eden e la sua storia a tinte horror.