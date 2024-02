Banishers Ghosts of New Eden: fantasmi da legare nel trailer che ne accompagna il lancio

I fantasmi dell'action horror Banishers Ghosts of New Eden si risvegliano nell'immancabile Launch Trailer confezionato da Focus Entertainment per celebrarne la commercializzazione su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tra poltergeist, mastini infernali, spiriti della foresta e creature paranormali, l'odissea da vivere insieme a Rosso e Antea vedrà due cacciatori di fantasmi impegnati a esorcizzare il male che imperversa tra gli abitanti di New Eden.

Per riuscire in questa impresa, il dinamico duo di protagonisti dovrà fare appello a tutta la propria esperienza per scoprire i punti deboli delle entità incorporee più temibili, sia attraverso delle indagini da condurre tra i cittadini di New Eden che nel corso di frenetici combattimenti magici e all'arma bianca.

Se volete saperne di più sull'ultima avventura a tinte oscure degli autori di Lif is Strange e Vampyr, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere la nostra recensione di Banishers Ghosts of New Eden, dove potete trovare tutte le analisi e le considerazioni di Riccardo Cantù sull'esperienza ludica, narrativa, grafica e contenutistica confezionata dalla software house parigina sotto l'egida del publisher europeo.