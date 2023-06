Banishers Ghosts of New Eden: primo gameplay per lo spettrale action-RPG di Dontnod

Dopo essersi mostrato con un teaser trailer ai TGA dello scorso anno, Banishers Ghosts of New Eden torna protagonista in occasione del Summer Game Fest 2023. Sfruttando lo spazio concesso da Geoff Keighley, Dontnod ha presentato per la prima volta il gameplay del suo promettente action-RPG dai toni cupi e spettrali.

In Banishers Ghosts of New Eden giocheremo nei panni di Antea Duarte e Red mac Raith, amanti ed Esiliatori, cacciatori di fantasmi che hanno giurato di proteggere i vivi dalla minaccia di fantasmi e spettri. Antea è tragicamente diventata uno degli spiriti a cui dà la caccia, e dovremo intraprendere una disperata ricerca per un modo di liberarla dalla sua maledizione.

Nelle terre selvagge infestate del Nord America, entra nella vita delle comunità del New Eden per liberare un mondo afflitto da creature soprannaturali e antichi segreti. Usa il tuo ingegno o combina i poteri spirituali di Antea e il potente arsenale di Red per sconfiggere e bandire le anime che tormentano i vivi. Delle decisioni importanti si porranno sul tuo cammino mentre decidi il destino degli abitanti di New Eden, con un impatto drammatico sulla tua storia e sulle tue sfide. Quanto comprometterai il tuo voto di cacciatore di fantasmi per il bene della tua amata, trasformatasi in uno di questi spiriti?

Banishers Ghosts of New Eden arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2023. Al termine del trailer ci viene presentata la Collector's Edition del gioco, che include due statuette dei protagonisti, un artbook, una steelbook, due anelli e delle cover esclusive.