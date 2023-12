Banishers Ghosts of New Eden: il legame indissolubile tra Rosso e Antea nel nuovo video

Dopo averci offerto un assaggio del combat system in stile God of War di Banishers Ghosts of New Eden, le fucine digitali di Don't Nod sfornano un nuovo video che approfondisce il legame tra Rosso e Antea, i protagonisti di questa interessante avventura intrisa di elementi action.

L'esperienza interattiva tratteggiata dagli sviluppatori francesi verterà attorno alle gesta compiute dagli 'epuratori' Antea Duarte e Rosso Mac Raith, due cacciatori di fantasmi che hanno giurato di proteggere gli abitanti di New Eden dalla minaccia degli spettri anche a costo della propria vita.

A seguito della morte di Antea nel corso di una missione conclusasi in un disastro, la compagna e collega di Rosso si trasformerà in uno di quegli spettri che tanto odia e, in questa sua nuova forma 'ectoplasmatica', potrà contribuire attivamente alla caccia ai fantasmi interagendo con essi, e con gli elementi eterei del mondo dei morti, per aiutare gli abitanti del posto a scacciare le entità maligne che li affliggono.

Il canovaccio narrativo steso da Don't Nod vedrà quindi Rosso e Antea collaborare per sfruttare al meglio la forza dell'uno e i poteri spirituali dell'altra nella speranza, così facendo, di epurare le anime che tormentano i vivi. Nel corso dell'avventura avremo così modo di potenziare armi, magie e poteri spirituali per utilizzarle contro le entità paranormali che, una volta abbattute, contribuiranno a rafforzare il legame tra Rosso e Antea e svelare gli antichi segreti e misteri di un mondo mistico e ricco di tradizioni.

La commercializzazione di Banishers è attesa per il 13 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo filmato di Don't Nod, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento su Banishers Ghosts of New Eden e la sua a tinte horror degli autori di Life is Strange.