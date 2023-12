Banishers Ghosts of New Eden si mostra nello spettacolare trailer in CG ai TGA 2023

Dopo aver rivelato i contenuti della Collector's Edition di Banishers Ghosts of New Eden, gli sviluppatori di Don't Nod tornano ad offrirci un assaggio del suo nuovo action-RPG dai toni spettrali e atmosfere dark.

Quello che potete gustarvi in cima alla notizia è uno spettacolare trailer in CG di Banishers Ghosts of New Eden, che ci porta a vivere una sequenza dal sapore onirico e dal taglio cinematografico in cui i due protagonisti dell'avventura si parlano tenendosi stretti. Red mac Raith e Antea Duarte, questi i nomi dei due partner e cacciatori di fantasmi, giurano di portare "Morte ai morti" in un filmato davvero spettacolare mostrato durante la cerimonia dei The Game Awards 2023 tenutasi stanotte.

"Onora il tuo giuramento o riportami indietro. Ma non lasciarmi così". Sacrificherai la vita per resuscitare l'amore della tua vita? Immergiti in una narrazione avvincente e personale all'interno di questo gioco di ruolo d'azione, in cui assumi i ruoli di due abili cacciatori di fantasmi e partner che affrontano decisioni impegnative con profonde conseguenze sia per i vivi che per i morti.

Il nuovo gioco degli autori di Life is Strange sarà pronto per il debutto il 13 febbraio del 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sino ad allora, potete approfondire tutti i dettagli sulla produzione dando una lettura alla nostra Anteprima di Banishers Ghosts of New Eden.