Banishers Ghosts of New Eden: quante ore dura, è in italiano?

Dopo averci regalato prodotti come Life is Strange, Remember Me e Vampyr, Don't Nod Entertainment è tornata con un altro emozionante titolo che prende il nome di Banishers Ghosts of New Eden. Scopriamo tutti i dettagli sulla durata e sulle lingue supportate.

Se vi state chiedendo quale sia la longevità dell'ultima fatica del team con sede a Parigi, sappiate che Banishers Ghosts of New Eden può tenervi impegnati per un tempo compreso tra le 20 e le 25 ore per il solo completamento della missione principale. Dedicandovi invece anche a qualche attività secondarie come le cacce, giungerete ai titoli di coda in circa 35 ore. Volendo invece completare tutto al 100% e magari sbloccare anche il trofeo di Platino, impiegherete più di 40 ore.

Per chi invece fosse curioso di saperne di più sulle lingue supportate dal gioco, dobbiamo avvisarvi che Banishers Ghosts of New Eden è stato localizzato in italiano, ma solo ed esclusivamente per i sottotitoli. Le uniche lingue supportate anche per quello che riguarda il doppiaggio sono l'inglese, il francese ed il tedesco. Potrete quindi giocare con le voci in inglese e i sottotitoli nella nostra lingua.

Se volete saperne di più sul gameplay, sul comparto narrativo e su altri elementi del gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Banishers Ghosts of New Eden.