Banishers Ghosts of New Eden sulle orme di God of War nel nuovo video gameplay

Dopo averci portati alla scoperta delle ambientazioni di Banishers Ghosts of New Eden, gli studi Don't Nod pubblicano un nuovo video approfondimento sul combat system che svela delle interessanti analogie con gli ultimi capitoli della serie di God of War.

Le scene di gameplay proposteci dagli sviluppatori francesi mostrano infatti un sistema di combattimento particolarmente fluido e reattivo, con un'inquadratura in terza persona che cambia dinamicamente in funzione degli attacchi eseguiti per restituirci a schermo un'esperienza ancora più immersiva e 'viscerale'.

Osservando con attenzione il filmato, inoltre, è davvero impossibile non cogliere i rimandi alle ultime avventure norrene di God of War, e in particolar modo al dualismo tra Kratos e Atreus nei combattimenti da sperimentare in Ragnarok e nel reboot originario. Il sistema escogitato dagli autori di Life is Strange sembra trarre ispirazione proprio dagli ultimi capitoli di God of War per dare modo ai protagonisti Antea Duarte e Red Mac Raith di alternare e concatenare i propri attacchi, con i due cacciatori di fantasmi che collaborano attivamente per avere la meglio sui fantasmi che minacciano gli abitanti di New Eden.

Il lancio di Banishers è previsto per il 13 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Banishers Ghosts of New Eden e la sua storia a tinte horror.