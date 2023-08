Banishers Ghosts of New Eden: personaggi, scenari e combattimenti nel nuovo video

Dopo aver rivelato la data d'uscita di Banishers Ghosts of New Eden, Don't Nod vola a Colonia per mostrare al pubblico della Gamescom 2023 delle scene di gameplay inedite dello spettrale action ruolistico in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Le nuove sequenze in-engine proposteci da Don't Nod e Game Informer ci trasportano in una versione alternativa del Nord America per farci affrontare gli abomini soprannaturali che infestano New Eden, una comunità che custodisce antichi segreti.

Il nostro compito sarà quello di interpretare i cacciatori di fantasmi Antea Duarte e Red Mac Raith, due Esiliatori chiamati a esorcizzare gli spiriti inquieti che minacciano gli abitanti di New Eden: la particolarità del canovaccio narrativo steso dagli autori di Vampyr e Life is Strange è data dalla 'natura ectoplasmatica' di Antea, con tutte le conseguenze in termini di gameplay che possiamo facilmente intuire.

Ad arricchire ulteriormente il bagaglio ludico, narrativo e contenutistico di Ghosts of New Eden ci penserà una storia dalle tematiche adulte dalla longevità media di 20/30 ore e un impianto di gioco che ambisce ad essere sufficientemente strutturato. Il lancio di Banishers è previsto per il 7 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Se desiderate approfondire ulteriormente la conoscenza di questa esperienza dark, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovate la nostra ultima anteprima di Banishers Ghosts of New Eden, la storia a tinte horror dagli autori di Life is Strange.