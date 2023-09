Banishers Ghosts of New Eden: lo spettrale action GDR slitta al 2024

Il nuovo action GDR degli autori di Life is Strange, Banishers Ghosts of New Eden, va ad aggiungersi al già nutrito elenco dei videogiochi rinviati al 2024. A renderlo noto sono gli stessi sviluppatori di Don't Nod con una lettera aperta che ci aiuta a capire i motivi di questo posticipo.

La casa di sviluppo parigina si rivolge a tutti coloro che attendevano il lancio di Banishers, originariamente previsto per il 7 novembre di quest'anno, spieando che "ci sono così tanti videogiochi incredibili che sono già usciti o stanno per vedere la luce entro la fine del 2023, è davvero importante che ogni gioco brilli e trovi il suo spazio. Banishers Ghosts of New Eden non fa eccezione".

I ragazzi di Don't Nod, quindi, hanno preferito rimandare al nuovo anno la commercializzazione della loro prossima esperienza action ruolistica a tinte dark in funzione della fortissima concorrenza rappresentata dal gran numero di giochi in uscita nel 2023, da Starfield a Marvel's Spider-Man 2 passando per Lords of the Fallen, Alan Wake 2 e tanti altri.

"Sebbene lo sviluppo sia sostanzialmente concluso e il gioco sia ormai pronto per essere pubblicato, vogliamo che la storia di Red e Antea riceva tutto l'amore e le attenzioni che merita", spiegano sempre gli sviluppatori di Don't Nod prima di annunciare il posticipo di Banishers al 13 febbraio 2024, ossia un giorno prima di San Valentino: "La riteniamo una data perfetta per l'epica storia d'amore che desideriamo raccontarvi!".