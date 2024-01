Banishers Ghosts of New Eden: lo Story Trailer risveglia i fantasmi dell'action horror

Alle scene fantasmagoriche del video sul combat system di Banishers Ghosts of New Eden si sommano le emozioni restituiteci dagli studi Don't Nod con lo Story Trailer, un filmato che ci immerge nelle atmosfere a tinte oscure di questa nuova esperienza action horror ormai prossima all'uscita su PC e console current-gen.

Ambientato in una versione alternativa del Nordamerica di fine diciassettesimo secolo (1695, per la precisione), Banishers Ghosts of New Eden sprona gli utenti a vestire i panni dell'epuratore Rosso Mac Raith, un 'indagatore dell'incubo' specializzatosi nelle arti arcane chiamato a risolvere i casi di infestazione segnalati in questo villaggio sperduto.

Ad accompagnare Rosso ci penserà lo spirito disincarnato di Antea Duarte, la compagna e collega di mille avventure che ci aiuterà a esorcizzare i fantasmi di New Eden sfruttando i suoi poteri paranormali. Non tutte le sfide offerteci dal titolo potranno essere risolte dalle armi di Rosso e dagli incantesimi di Antea, però: nel corso dell'avventura dovremo interagire con tanti PNG per prendere delle decisioni difficili che influenzeranno significativamente la storia e il destino stesso degli abitanti di New Eden, scendendo di volta in vola a compromessi per non incrinare il legame tra i due protagonisti.

Il lancio di Banishers è previsto per il 13 febbraio PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sulla trama e sull'esperienza di gioco promessa dal nuovo titolo targato Don't Nod e Focus Entertainment, qui trovate il nostro speciale su Banishers Ghosts of New Eden e la sua storia a tinte horror.