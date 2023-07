Banishers Ghosts of New Eden: un nuovo trailer rivela la data di uscita

Banishers Ghosts of New Eden ci consentirà d'impersonare due diversi personaggi in un action RPG in cui ogni scelta avrà una sua ripercussione sulla trama. Il nuovo progetto di DON'T NOD, lo studio dietro Life is Strange, ha ora una data d'uscita ufficiale.

Il gioco arriverà su PC, Playstation 5 e Xbox Series X|S il 7 Novembre 2023. A rivelarcelo, dopo il video del gameplay di Banishers Ghosts of New Eden del mese scorso, è un nuovo trailer dai toni cupi e malinconici, a lasciarci presagire il dramma del nuovo action RPG in arrivo entro fine anno.

Dovremo, infatti, risolvere casi di infestazioni e affrontare forze sovrumane con i poteri di Antea Duarte e l'arsenale di Rosso Mac Raith. Questi due personaggi, di cui potremo vestire i panni, svolgono l'infausto ruolo di epuratori e hanno il compito di proteggere i vivi dalla minaccia dei fantasmi.

Tuttavia, destino vuole che Antea rimanga vittima ella stessa dell'infestazione, ritrovandosi a divenire uno dei tanto odiati spettri. I due cacciatori di fantasmi uniranno quindi le forze per cercare di liberare Antea dal suo male in un mix di azione horror per Banishers Ghosts of New Eden.

Dal gioco ci si aspetta un grande focus sulla trama e sul potere decisionale del giocatore: ogni scelta potrà infatti influenzare la storia, incanalandola su un binario o su un altro a seconda dei comportamenti che decideremo di tenere. Le decisioni ci porranno spesso di fronti a dilemmi etici che ci obbligheranno a prendere posizioni scomode e talvolta drammatiche.