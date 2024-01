Banishers Ghosts of New Eden: il video sul combat system è davvero 'fantasmagorico'!

Dopo averci offerto un assaggio della Photo Mode di Banishers Ghosts of New Eden, il team Don't Nod ci reimmerge nelle atmosfere a tinte oscure della nuova avventura targata Focus Entertainment con un video incentrato sul sistema di combattimento.

L'ultimo trailer confezionato dalla software house francese ci aiuta così a tratteggiare i contorni del perimetro ludico nel quale ci muoveremo insieme a Rosso e Antea, i due protagonisti della nuova avventura in salsa action horror degli autori di Life is Strange e Vampyr.

I cacciatori di fantasmi interpretabili dagli utenti potranno fronteggiare le creature ancestrali adottando delle tecniche di combattimento completamente diverse, con Rosso che farà appello alla sua forza e Antea che, ormai trasformata in uno spettro, sarà in grado di interagire con i suoi 'simili' attingendo alla sua volontà ed essenza spirituale.

Starà quindi ai giocatori scegliere di volta in volta il metodo più adatto per esorcizzare i mostri e le entità incorporee che infestano la regione di New Eden, il tutto attraverso un sistema di combattimento che promette di essere quantomai fluido, con tante abilità da evolvere e numerosi equipaggiamenti da padroneggiare.

La pericolosa missione intrapresa da Rosso e Antea in questa versione alternativa del 1600 avrà inizio il 13 febbraio, contestualmente al lancio di Banishers su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, vi lasciamo al nostro speciale su Banishers Ghosts of New Eden e la sua storia a tinte horror.