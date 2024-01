Banishers Ghosts of New Eden: il nuovo video è pieno di fantasmi da legare

Dopo aver mostrato il lato esoterico di Banishers Ghosts of New Eden con il video sui Rituali, Focus Entertainment alza ancora una volta il sipario sull'universo a tinte oscure del nuovo action adventure di Don't Nod per farci ammirare le creature terrorizzanti che dovremo esorcizzare nei panni di Rosso e Antea.

Il 'Bestiary Trailer' condiviso dalla software house francese ci invita a familiarizzare con alcune delle entità più temibili che incontreremo insieme ai due cacciatori di fantasmi impersonabili, lasciando che siano gli spettatori a ipotizzare le diverse strategie da attuare per avere la meglio su queste creature ancestrali.

Dai poltergeist ai mastini infernali, passando per i cari vecchi spiriti della foresta e i mostri da abbattere nelle fasi nevralgiche dell'odissea da vivere insieme a Rosso e Antea, il nostro compito sarà quello di acquisire l'esperienza, le competenze e le informazioni necessarie per compiere i riti di esorcismo necessari a placare queste anime dannate e riportare la pace tra gli abitanti di New Eden. Come da tradizione per ogni progetto firmato da Don't Nod, anche stavolta gli autori di Life Is Strange promettono di restituirci a schermo una storia che farà dei colpi di scena e della libertà le sue armi più affilate, merito degli effetti a cascata che si produrranno sia nella trama che nel gameplay in funzione delle scelte da compiere durante l'avventura.

Appuntamento al 13 febbraio, quindi, per dare ufficialmente inizio al viaggio dei protagonisti di Banishers su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Banishers Ghosts of New Eden e la sua storia a tinte horror.