Banishers Ghosts of New Eden: il nuovo video gameplay tra epurazioni e scelte complicate

Dopo l'ultimo video gameplay di 15 minuti di Banishers Ghosts of New Eden, DON'T NOD e Focus Entertainment hanno rilasciato un nuovo filmato che approfondisce ulteriormente le meccaniche action del gioco e il peso che le decisioni del giocatore avranno nel corso di tutto il gioco.

Dopo una breve introduzione, il video si focalizza su due protagonisti della storia, Antea Duarte e Red Mac Raith. Entrambi sono esperti cacciatori di spiriti e sono stati inviati a New Eden per spezzare una maledizione misteriosa e risolvere alcuni casi di infestazione.

Nonostante il mantra degli epuratori sia "Vita ai vivi, morte ai morti", le cose cambiano quando Antea diventa uno dei fantasmi a cui lei stessa un tempo dava la caccia. Diviso tra il loro giuramento di proteggere i vivi dagli spiriti maligni e l'incubo della condizione di Antea, il giocatore dovrà decidere: onorare il giuramento o sacrificare i vivi nel disperato tentativo di riportare indietro la propria amata?

Il filmato mette particolarmente in risalto l'impatto che le decisioni avranno sulla storia: nella storia a tinte horror dagli autori di Life is Strange, infatti, sul cammino si profilano scelte difficili, che segneranno il destino degli abitanti del New Eden, siano essi creature viventi o anime erranti, con ripercussioni drammatiche sulla storia e sulle sfide che bisognerà affrontare.