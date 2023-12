Banishers Ghosts of New Eden in video: alla scoperta delle ambientazioni dell'action GDR

Lo spettacolare trailer di Banishers Ghosts of New Eden mostrato ai TGA 2023 ha contribuito ad alimentare l'attesa degli appassionati di action ruolistici per il nuovo progetto targato Don't Nod: il team francese decide quindi di riaprire una finestra sull'universo fantasy di Banishers con un nuovo video ingame.

La prossima proprietà intellettuale della software house transalpina narrerà le gesta di Antea Duarte e Red Mac Raith, due cacciatori di fantasmi chiamati a esorcizzare gli spiriti inquieti che minacciano gli abitanti di New Eden.

In questa versione alternativa e a tinte oscure del Nord America di fine '600, i giocatori dovranno affrontare gli abomini soprannaturali che infestano la cittadina di New Eden e scoprire gli antichi segreti custoditi dalla comunity: Raith potrà fare affidamento sui poteri 'ectoplasmatici' di Antea, con quest'ultima costretta a diventare uno degli spettri a cui ha sempre dato la caccia.

La coppia cercherà quindi di liberare Antea dalla pena che l'affligge, non prima però di risolvere i casi di infestazione di una terra piena di enigmi e di epurare le anime che danno il tormento ai vivi. I ragazzi di Don't Nod promettono di offrirci una campagna principale particolarmente ricca di colpi di scena e longeva (circa 20/30), con un gameplay che alternerà le fasi di combattimento ai frangenti investigativi.

Alla luce dell'ultimo rinvio di Banishers Ghosts of New Eden, la nuova avventura ruolistica degli autori di Life is Strange, Vampyr e Remember Me è prevista in uscita per il 13 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sulla storia a tinte horror di Banishers Ghosts of New Eden.