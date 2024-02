Banishers Ghosts of New Eden è su Xbox Game Pass al lancio o no?

Mercoledì 13 febbraio, Focus Entertainment si appresta a pubblicare Banishers Ghosts of New Eden, il nuovo gioco di Don't Nod (autori di Vampyr e Life is Strange) disponibile in formato fisico e digitale su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Banishers Ghosts of New Eden è su Game Pass al day one?

Purtroppo la risposta a questa domanda è negativa, Banishers Ghosts of New Eden non esce su Xbox Game Pass e PC Game Pass il giorno del lancio. Questo non vuol dire che in futuro il gioco non possa arrivare nel catalogo del servizio in abbonamento in un prossimo futuro, come già accaduto per altri giochi del publisher Focus Entertainment e del team Don't Nod.

Banishers Ghosts of New Eden è una storia a tinte horror ambientata alla fine del 1800, una storia tra redenzione, amore, sentimenti e pentimenti, ma non vogliamo dirvi di più per non rovinarvi la trama e il piacere della scoperta.

Dopo Life is Strange, Twin Mirror, Jusant e Vampyr, Don't Nod presenta ora un gioco d'azione in terza persona sullo stile di God of War, c'è quindi grande attesa per questo titolo dello studio francese salito agli onori della cronaca nel 2013 con Remember Me di Capcom e giunto al successo planetario con Life is Strange.