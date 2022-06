Banjo-Kazooie sarà annunciato all'Xbox Showcase, uno sviluppatore ne è certo

Continuano a fioccare, prevedibilmente, rumor, leak e speculazioni in vista dell'Xbox & Bethesda Showcase, che si svolgerà domani 12 giugno a partire dalle ore 19:00. Dopo una serie di voci già smentite, ci giunge dalla rete una nuova indiscrezione, stavolta proveniente da una fonte più autorevole.

Nel corso del podcast di Nate the Hate, ModernVintageGamer - un rispettato content creator nonché sviluppatore presso Nightdive Studios - ha affermato di aver sentito parlare a più riprese della volontà di Microsoft di riportare in auge il franchise di Banjo-Kazooie, dinamico duo nato nelle fucine digitali di Rare nell'ormai lontano 1998. Secondo lo sviluppatore, all'Xbox & Bethesda Showcase di domani potrebbe essere annunciato qualcosa legato alla serie platform.

"Banjo sarà allo show, verrà annunciato", ha detto con una certa sicurezza MVG. "Ho parlato con un sacco di persone. Non sono un insider, sono uno sviluppatore, ma qualche volta sento delle cose. Quando sono stato alla Game Developers Conference all'inizio di quest'anno c'erano delle persone che parlavano di Banjo".

Dopodiché, ha continuato: "Sto sentendo del ritorno di Banjo da mesi ormai, da persone differenti. Qualcosa si sta muovendo, anche se non so dirvi cosa". MVG ha ammesso di non conoscere la natura del progetto, che potrebbe essere tanto un nuovo gioco quanto una collection dei vecchi capitoli. Nonostante ciò, ha aggiunto: "Sono fortemente convinto che ci sarà un annuncio su Banjo in questo show, perché ragazzi, continuo a sentirne parlare".

Come se non bastasse, Phil Spencer è stato recentemente avvistato mentre giocava al porting Xbox di Banjo-Kazooie... una coincidenza?