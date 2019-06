Banjo Kazooie: azienda di merchandising anticipa l'annuncio del nuovo gioco

Mancano pochi giorni alla conferenza Microsoft all'E3 2019 e i rumor sugli annunci che accompagneranno lo show losangelino si fanno sempre più insistenti. Dai canali social di Exquisite Gaming, ad esempio, trapelano degli importanti indizi che conducono verso il reveal di un nuovo titolo della serie di Banjo Kazooie.

Intervendo su Twitter per rispondere alle richieste pervenute dai fan della saga platform di RARE tramite l'hashtag #BringBackBanjoK, i curatori della famosa azienda specializzata in mercandising videoludico hanno voluto sottolineare che "non vediamo l'ora di riportare Banjo, non manca ancora molto tempo prima dell'annuncio ufficiale!".

Nel tweet di Exquisite Gaming troviamo persino un'immagine che, presumibilmente, dovrebbe rappresentare uno dei render aziendali utilizzati dalla compagnia per realizzare la statuetta da collezione della nuova avventura dell'impacciato orso Banjo e del suo inseparabile uccello esotico da compagnia Kazooie.

A metà maggio, anche i rappresentanti di un'altra apprezzata società di merchandising, la First 4 Figures, hanno condiviso sui social il proprio entusiasmo nell'aver ricevuto un invito da parte di RARE per presenziare all'E3 2019 e mostrare al pubblico delle nuove action figures dedicate a Conker e Banjo Kazooie. Per avere una definitiva conferma alle indiscrezioni degli ultimi giorni, quindi, non ci resta che pazientare fino alle ore 22:00 di domenica 9 giugno per assistere alla conferenza Microsoft dall'E3 californiano. Che sia proprio il nuovo Banjo Kazooie uno dei 14 giochi Xbox Game Studios per PC e Xbox One che Phil Spencer mostrerà durante lo show di Microsoft?