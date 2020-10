Banjo Kazooie e Conker ritorneranno? Phil Spencer lascerà scegliere Rare

Con il debutto di Banjo & Kazooie in Super Smash Bros: Ultimate, molti fan del duo videoludico si sono domandati quali fossero le possibilità di vedere i personaggi fare ritorno con un nuovo capitolo della saga.

L'IP di Rare conta ancora moltissimi appassionati nella community, ma non è l'unica: nelle memorie dei giocatori permane infatti ancora anche la saga di Conker. Non sorprende dunque eccessivamente che entrambi i franchise siano stati di recente tra i protagonisti di un'intervista concessa da Phil Spencer alla Redazione di Kotaku. Nel corso di una lunga chiacchierata, durante la quale vi è stato anche modo della possibile esclusività di The Elder Scrolls 6 su Xbox Series X, il responsabile della divisione Xbox ha commentato quest'eventualità.



"Lascio agli studi piena libertà di scelta in merito a ciò a cui vogliono dedicarsi. - ha sottolineato Spencer - Ho moltissimo rispetto per Rare e per il lavoro che fanno. Amano realizzare cose nuove, e hanno avuto successo con Sea of Thieves. E penso siano incredibilmente entusiasti di Everwild. Ma anche l'accoglienza di Battletoads è stata apprezzabile. E credo che [lo studio partner] Dlala abbia fatto un buon lavoro col gioco. Quindi - ha concluso - penso che si tratti sempre di trovare un equilibrio". Insomma, sembra che, nel caso in cui dovessero decidere di dedicarsi nuovamente a Conker o Banjo & Kazooie, gli sviluppatori di Rare avrebbero campo libero da parte di Microsoft.