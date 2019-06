Banjo-Kazooie in Smash Bros Ultimate:la reazione del creatore e il ruolo di Davide Soliani

Nel corso del Nintendo Direct tramesso dalla Casa di Kyoto in occasione dell'E3 2019, è stato annunciato, piuttosto a sorpresa, l'arrivo di Banjo Kazooie in Super Smash Bros Ultimate, in qualità di personaggi DLC.

La notizia è stata accolta con gioia e stupore non solo dai videogiocatori, ma anche da alcuni dei talenti videoludici che avevano in passato contribuito alla crescita dell'IP di Rare. Tra questi, il character design Steve Mayles ed il lead programmer Chris Sutherland, entrambi piacevolmente colpiti dalla notizia. Il primo, in particolare, ha dichiarato che veder tornare nel mondo del gaming i due personaggi dopo circa undici anni di assenza è stato "meraviglioso". "Sono veramente felice per tutti i fan appassionati di Banjo che non hanno mai perso la speranza che i loro eroi sarebbero ritornati un giorno! -ha affermato Mayles - Il duo si adatta bene a Smash Ultimate!"



Tra le figure coinvolte direttamente nel progetto da Nintendo troviamo Grant Kirkhope, compositore impiegato in passato presso Rare. L'autore ha infatti realizzato un nuovo brano appositamente per Super Smash Bros Ultimate. A fornire i contatti dell'autore alla Casa di Kyoto è stato nientemeno che l'italiano Davide Soliani, direttore creativo dell'apprezzato Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Kirkhope aveva infatti preso parte alla realizzazione delle musiche della produzione di Ubisoft Milano ed aveva dunque collaborato con lo stesso Soliani.



In attesa di poter vedere in azione Banjo-Kazooie negli stage di Super Smash Bros Ultimate, vi ricordiamo che anche alcuni personaggi di Dragon Quest arriveranno come DLC.