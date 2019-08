Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate: rivelata la data d'uscita del DLC?

Quando durante il Direct in occasione dell'E3 2019 Nintendo svelò l'arrivo di Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate, i giocatori furono entusiasti ma anche piuttosto sorpresi di scoprire che quello che era un rumor letto e riletto in giro per la rete alla fine divenne realtà.

Adesso un nuovo rumor si sta facendo strada in rete, che sembra risalire a 4chan per cui prendetelo con le pinze, secondo cui è trapelata la presunta data d'uscita del DLC che introdurrà il personaggio all'interno del picchiaduro di Nintendo, e non sarebbe neanche troppo lontana.

Si parla infatti del 25 Settembre, che sembra in effetti una data fin troppo vicina sul calendario. Sarebbe un Mercoledì, lo stesso giorno della settimana in cui è uscito il primo DLC di Smash, quello relativo al personaggio di Joker, mentre l'Eroe di Dragon Quest è stato sbloccato di Martedì.

Il leak inoltre, stando alla fonte, parla anche del quarto personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate, che sarebbe conosciuto con il nome in codice di "Soldier". In molti hanno dunque pensato a due nomi importanti come il DOOM Slayer o addirittura Master Chief di Halo. Alcuni rumor passati puntavano invece su un personaggio da Undertale. Chi avrà ragione?

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere l'arrivo di Banjo-Kazooie così presto? Quali altri DLC vorreste vedere?