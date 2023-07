Banjo-Kazooie, gli sviluppatori originali sul possibile ritorno del franchise

Nonostante i rumor che anticipavano la possibile presenza di Banjo-Kazooie all'Xbox Showcase, il titolo di Rare è rimasto nell'ombra, con grande delusione dei fan storici del brand. Ma Banjo-Kazooie può davvero tornare? Ne hanno parlato alcun ex sviluppatori in occasione di una intervista con i colleghi di VGC.

In linea generale, gli sviluppatori hanno rivelato di non essere del tutto sicuri che il franchise possa tornare. Il mondo del gaming è cambiato, sviluppare un tripla A è molto più complicato e Rare sembra essere indirizzata verso altri lidi al momento.

"Non credo che un rifacimento del gioco potrebbe funzionare nel mondo odierno dei tripla A, perché la realizzazione richiede molto più tempo", afferma il character designer Steven Mayles. "Non posso parlare per Gregg [Mayles, direttore creativo di Rare], ma lui è davvero il custode del franchise. Non gli piace guardare indietro e ripercorrere vecchie strade, quindi non credo che si sia mai preoccupato di fare qualcos'altro con il franchise. Preferisce andare avanti con nuove esperienze".

Queste dichiarazioni sono state accompagnate da quelle del compositore Grant Kirkhope, secondo cui sarebbe davvero un'impresa trovare un team di sviluppatori e scrittori adatti a replicare il tipico umorismo del franchise. Nonostante ciò, il lead programmer Chris Sutherland rimane fiducioso e ancorato alla speranza che prima o poi qualcosa possa muoversi in futuro.