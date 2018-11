Bannato dal PSN per un nickname scomodo, ma è solo il diminutivo del suo nome

Sul canale Reddit PlayStation un membro del PSN ha raccontato di essere stato bannato dalla piattaforma online di Sony dopo oltre dodici mesi di regolare attività, apparentemente a causa del proprio nickname ritenuto offensivo. Facciamo chiarezza...

Enrique (questo il nome dello sfortunato utente) abita in Messico, paese dove il suo nome viene spesso abbreviato in Kike, proprio questo è il nickname scelto dal giovane "Kike_0615": qui sorgono i problemi perchè Enrique ha scoperto che "Kike" è anche un termine dispregiativo utilizzato per offendere le persone di origine ebraica.

Per tutta risposta, Kike è stato bannato a vita dal PlayStation Network, perdendo anche gli acquisti effettuati, il ragazzo si è rivolto all'assistenza chiedendo di poter cambiare nickname PSN (pratica ora concessa, seppur la funzionalità sia ancora in Beta) nel caso qualcuno lo reputasse offensivo ma ormai il suo profilo è stato bannato e non può essere ripristinato. Enrique sta cercando di riottenere indietro almeno gli articoli acquistato ma fino ad ora non ha ottenuto alcun riscontro.