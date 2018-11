Bannato per errore dal PSN, Sony si scusa e riattiva l'account

Si conclude nel migliore dei modi la vicenda accorsa a Enrique, l'utente PS4 bannato per sbaglio dal PlayStation Network a causa di un'incomprensione legata al suo nickname. I vertici di Sony hanno infatti riconosciuto l'errore e, dopo aver chiesto scusa al giocatore, hanno provveduto alla riattivazione dell'account.

Il fattaccio, se così si può definire, parte dal ban inflitto a Enrique da Sony a metà novembre per colpa del suo nickname, "Kike_0615", che indica il diminutivo del suo nome (molto popolare in Messico e traducibile qui da noi in "Chicco" o "Checco" per chi si chiama Francesco) e non il termine dispregiativo che, nei Paesi anglofoni, è utilizzato per offendere le persone di origine ebraica.

Accortisi del disguido, e della mole spropositata di messaggi di sostegno inviati online al povero Enrique sulle pagine dei profili social e sui forum della community di PlayStation 4, i controllori del PlayStation Network hanno così provveduto a sbloccarne l'account, i privilegi di accesso al PSN e tutti gli acquisti effettuati sullo Store della console. Il tutto, quindi, senza avere la necessità di cambiare il nickname.

Con un tono informale che ben rappresenta l'imbarazzo di Sony per l'accaduto, il rappresentante del colosso tecnologico giapponese ha spiegato a Enrique che "prima di tutto, vorrei scusarmi per tutto quello che è successo. Ci è giunta voce del tuo problema e abbiamo visto quello che hai pubblicato online, e posso assicurarti che ci lavoreremo su il prima possibile (per evitare nuovi disguidi simili, ndr). Abbiamo organizzato una rapida riunione in ufficio e credimi se ti dico che abbiamo avuto una conversazione molto interessante, soprattutto perchè era il giorno del Ringraziamento".

In chiusura di messaggio, il PR di Sony è perciò lieto di informare il buon Enrique che il suo account "è stato completamente riattivato. Mi piacerebbe scusarmi a nome di tutti noi. Puoi mantenere il tuo ID online corrente dato che ci rendiamo conto di aver commesso un errore".