Al Bano e il gioco gratis dei dinosauri: Cattelan fa 'impazzire' il Web

Sui social network non si sta parlando d'altro: il gioco gratuito di Al Bano che sconfigge dinosauri cantando. Non è chiaro da dove sia uscita questa idea e sembra che il titolo sia diventato molto popolare semplicemente tramite il passaparola online. Fatto sta che il gioco è arrivato anche nelle mani di un VIP, generando un "effetto a cascata".

In particolare, molti sono venuti a conoscenza dell'esistenza di questo titolo dopo una Storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Alessandro Cattelan, conduttore televisivo noto per il suo programma chiamato EPCC (E poi c'è Cattelan), che va in onda in seconda serata su Sky Uno. Cattelan si è fatto vedere mentre gioca a questo titolo, lasciando in bella vista l'URL per accedere al gioco.

A quel punto, sono in molti ad essersi chiesti come giocare ad Al Bano vs Dinos (sì, il nome del titolo è questo). Su alcune pagine e gruppi è quindi iniziato a circolare il link del gioco. Accedendo a quest'ultimo da un qualsiasi browser, è possibile prendere il controllo di un Al Bano vestito da "Fred Flinstone" mentre sconfigge dinosauri semplicemente grazie alla sua voce. Ovviamente, in sottofondo scorrono delle versioni un po' "riviste" delle sue hit.

Piccola guida al gioco: dovete attendere che i dinosauri si avvicinino molto ad Al Bano per riuscire a sconfiggerli. Per il resto, basta semplicemente eseguire un tap a destra o a sinistra a seconda della direzione in cui compaiono i "nemici".

Il gioco arriva in seguito alle ormai popolari dichiarazioni rilasciate da Al Bano a "Domenica in".