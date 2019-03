Baptiste è ora disponibile in Overwatch, ecco il trailer di lancio

Baptiste, nuovo eroe di Overwatch, è finalmente disponibile sui server del popolarissimo videogame di Blizzard. Per poterlo utilizzare, gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC devono semplicemente scaricare l'ultimo aggiornamento del gioco.

Attenzione però: Baptiste non sarà disponibile nel gioco competitivo per almeno una settimana.

Il nuovo personaggio è un ibrido di Supporto/DPS ed ha una gran varietà di skill: il suo fucile semiautomatico può sparare raffiche di tre colpi, mentre la sua arma secondaria sono delle granate che curano i propri alleati.

Baptiste può anche generare un campo di forza che cura sé stesso e e i propri alleati nei paraggi, ed è dotato anche di uno scudo per l'invulnerabilità. La sua Ultimate si chiama Amplification Matrix, che evoca una sorta di barriera che raddoppia gli effetti curativi e quelli dei danni generati al suo interno.

Un'altra caratteristica dl personaggio è che dopo essersi rannicchiato per un po' di tempo, riesce a saltare più in alto. Tutte le sue abilità in ogni caso sono mostrate nel trailer che potete trovare come di consuto in calce alla news. La storia di Baptiste era invece già stata rivelata in un recente video diffuso da Blizzard.

Che ne pensate del nuovo personaggio? Come pensate che possa cambiare il meta di Overwatch?