Barbarian: annunciato il videogioco ispirato al film horror con Bill Skarsgard

Con un comunicato ufficiale affidato alla redazione di Variety, New Regency Entertainment e Diversion3 Entertainment hanno annunciato di essere al lavoro sull'adattamento videoludico di Barbarian, film horror frequentemente annoverato tra le più belle (e spaventose) sorprese del 2022.

Al momento le informazioni sull'adattamento videoludico risultano essere estremamente risicate. Oltre a confermare che si trova in sviluppo per PC e console non meglio specificate, gli autori si sono limitati ad esprimere l'intenzione di espandere l'universo di Barbarian esplorando i personaggi e le situazioni già portate sugli schermi cinematografici dal film con Georgina Campbell, Bill Skarsgard e Justin Long diretto da Zach Cregger.

Un indizio potrebbe tuttavia giungere dal curriculum di Diversion3 Entertainment, che negli anni scorsi ha dato alle stampe due survival horror asimmetrici su licenza come Friday the 13th: The Game ed Evil Dead: The Game. È dunque possibile, seppur tutt'altro che certo e ufficiale, che l'adattamento di Barbarian presenti gli stessi sistemi di gioco.

Staremo a vedere. In attesa di saperne di più, vi consigliamo di recuperare il film originale, che ha persino ricevuto l'approvazione del maestro dell'orrore Stephen King. Potete guardarlo senza costi aggiuntivi nell'ambito di un abbonamento al servizio di streaming Prime Video. La trama è incentrata su Tess Marshall (Georgina Campbell), una donna che giunge in una casa affitto per poi scoprire che, a causa di un errore, è già stata occupata da un uomo di nome Keith Soshko (Bill Skarsgard). Chiarito l'equivoco, i due stringono amicizia e Tess rimane ugualmente a dormire. In quell'abitazione, in ogni caso, la protagonista scoprirà che c'è molto più di una convivenza inaspettata da temere...