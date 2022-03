Barbie Groom and Glam Pups e collezionisti a caccia: una copia venduta a 1.600 dollari!

Il collezionismo, si sa, ha strane regole, anche nel mondo della passione per i videogiochi. Ed è così che accade che giochi decisamente inaspettati acquisiscano nel tempo grande valore.

È ad esempio il caso di Barbie: Groom and Glam Pups, titolo per Nintendo 3DS esordito sul mercato nel corso dell'estate del 2013. All'interno del gioco, come facilmente immaginabile, troviamo il celebre personaggio di Barbie intento a prendersi cura di una svariata selezione di cuccioli, tra cani, gatti e altri animali. Ebbene, Barbie: Groom and Glam Pups è stato a quanto pare protagonista di una strana forma di distribuzione.

La versione PAL del titolo per console Nintendo ha infatti trovato ampia diffusione in tutta Europa ed è oggi facilmente reperibile ad un prezzo decisamente contenuto. Al contrario, in Nord America Barbie: Groom and Glam Pups è stato distribuito solamente in Canada. Una circostanza che rende il gioco per Nintendo 3DS decisamente più difficile da reperire. È così che un collezionista desideroso di completare la propria collezione di titoli americani per l'hardware della Grande N si è ritrovato a dargli la caccia per lungo tempo. Alla fine, come testimonia un suo post su Reddit, l'utente è riuscito a metterci mano...ma al prezzo di oltre 1.600 dollari!



Non si tratta certo di un caso isolato: di recente, una carta Pokémon è stata venduta a 900.000 dollari, mentre ricorderete sicuramente il Super Mario 64 da un milione e mezzo di dollari.